Co założyć na święta? Irena Radomska-Kamińska ma jasne zdanie

Wiele osób ma dylemat, co założyć na siebie na kolację wigilijną. Dr Irena Radomska-Kamińska, ekspertka ds. etykiety podkreśla, że najważniejsze jest przygotowanie duchowe, a cała reszta powinna być pod to podporządkowana. "Jeżeli będę myślała, że są to urodziny Jezusa Chrystusa, będę chciała uszanować to i ubiorę się nie w dres, nie w podarte jeansy, tylko w sukienkę" - powiedziała w programie "Newsroom". Ekspertka zwróciła uwagę, aby nie przesadzać w drugą stronę i pamiętać, że sukienka nie musi być suknią balową. "To ma być strój wizytowy, a nie wieczorowy" - powiedziała. Z kolei wszystkim mężczyznom doradziła, aby na kolację wigilijną wybrali garnitur i białą koszulę. Irena Radomska-Kamiński podkreśla również, aby odświętnie ubrać dzieci, ponieważ w ten sposób można nauczyć ich, jak ważne jest odpowiednie dobieranie stroju.