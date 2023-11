Co zamiast jeansów? Spodnie w stylu Mołek to hit na zimę

Zapomniane spodnie

Magda Mołek włożyła sweter w beżowy melanż, czyli jesienno-zimowy klasyk, i dobrała do niego intensywnie zielone sztruksy z szerokimi nogawkami. Nie ma wątpliwości co do tego, że krój wpisuje się w aktualne trendy, lecz to materiał jest zaskoczeniem. Zdaje się, że sztruks odszedł na wiele lat w zapomnienie, a pik swojej popularności przeżywał w poprzednim stuleciu. Traktowany po macoszemu zdecydowanie zasługuje na więcej uwagi. Jest cieplejszy niż jeans, przez co idealnie sprawdzi się jesienią i zimą.