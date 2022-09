Codzienna pielęgnacja i makijaż Kate Moss. Supermodelka lat 90. podzieliła się trikami

Pielęgnacja Kate Moss

Kilka tygodni temu Kate Moss ujawniła za pomocą profilu na Instagramie, że już niedługo do sprzedaży trafią kosmetyki i akcesoria jej autorskiej marki "COSMOSS". To właśnie one pojawiły się we wspomnianym nagraniu dla "Vogue", dla którego Brytyjka stworzyła krótki film z pielęgnacją i makijażem, jaki robi każdego dnia. Rozpoczęła go od wypicia ciepłej herbaty i zapalenia świeczki z różowego kwarcu, ponieważ - jak wyznała, to sprawia, że staje się spokojna i zrelaksowana, co przy jej trybie życia jest na wagę złota.