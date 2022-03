Codzienny pomocnik w twoim domu. Odkurzacz i mop w jednym urządzeniu

A co z mopowaniem? ROIDMI EVE PLUS posiada inteligentny zbiornik na wodę o pojemności 250 ml, który dzięki elektronicznie sterowanej pompie wodnej utrzymuje odpowiednią wilgotność nakładki mopującej. W aplikacji APP można ustawić natężenie przepływu wody w zależności od potrzeb. Do wyboru są cztery poziomy podawania wody – bez wody, niski, optymalny i wysoki. Pierwsza opcja to praca na sucho. Druga to delikatne zmywanie, trzecia – mocniejsze czyszczenie, a czwarta to maksymalna moc. Pełny zbiornik wystarcza na uprzątnięcie do 250 m2.