Codzienny zwyczaj może być groźny dla zdrowia? Przekonaj się czy nie popełniasz podobnego błędu

Codziennie wykonujesz czynności, które w mniejszym lub większym stopniu wpływają na twoje zdrowie. Czasami nawet możesz nie zdawać sobie sprawy z ich groźnego oddziaływania. Z pozoru banalne i praktycznie nieznaczące codzienne praktyki mogą przyczynić się do niektórych chorób czy infekcji. Zobacz, jaki typowy zwyczaj jest najczęściej popełniany przez wiele osób.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Siadanie na łóżku może być przyczyną niektórych dolegliwości. (123RF)

Jak zapobiec możliwym infekcjom?

Na pewno zdajesz sobie sprawę z tego, że zachowanie odpowiedniej higieny osobistej to podstawowy krok do zadbania o własne zdrowie. Regularne mycie rąk, zminimalizowanie dotykania ust, nosa czy oczu są powszechnymi sposobami na uniknięcie wielu infekcji. Jednak możesz nawet nie zdawać sobie sprawy z tego, ile bakterii masz na własnym ubraniu! Codzienna jazda w środkach komunikacji miejskiej, wizyta w publicznej toalecie, a także siadanie na fotelu czy krzesłach w pracy powodują, że na twoim ubraniu gromadzi się szereg niewidocznych gołym okiem zanieczyszczeń. Tym sposobem nieświadomie przynosisz bakterie do domu.

Powszechny zwyczaj, czyli siadanie w ubraniu na łóżku

Dobrym pomysłem na uniknięcie przeniesienia zarazków jest kąpiel i zmiana ubrań zaraz po powrocie do domu. Oczywiście, wiele osób uznaje ten sposób za mało ekologiczny, dlatego poleca się, aby przynajmniej zmienić ubrania na tzw. ubiór domowy. Kategorycznie zabronione jest siadanie na łóżku w ubraniach noszonych cały dzień! Wówczas to prosta droga do przeniknięcia drobnoustrojów i innych bakterii na pościel czy materiał sofy, kanapy lub fotela. Pamiętaj, że brudna pościel może być przyczyną uciążliwego trądziku, męczącego swędzenia skóry, wysypki czy podobnych dolegliwości. Częsta zmiana pościeli przyniesie wiele pożytku, a gdy zaczniesz zmieniać całodzienne ubranie, na pewno zauważysz mniej przykrych konsekwencji.

Zobacz także: Jak często powinno się prać pościel. Badania naukowców nie pozostawiają wątpliwości

Jak często zmieniać pościel?

Nawiązując do wcześniejszych wskazówek związanych z przenoszeniem bakterii, warto zastanowić się nad częstotliwością zmiany pościeli. Według ekspertów, prześcieradła i poszewki powinny być zmieniane raz na tydzień, choć dla niektórych osób może być to uciążliwe. Jednak zaleca się, aby nie zwlekać z wymianą pościeli. W przypadku, gdy zbagatelizujesz tę sprawę, flora bakteryjna oraz grzyby rozwiną się w pościeli do tego stopnia, że zaszkodzą twojemu zdrowiu. Nawet, jeśli nie masz alergii to niespodziewanie zaczniesz odczuwać reakcje alergiczne. Nawet, gdy myślisz, że pościel z pozoru jest czysta, nie zapominaj o jej regularnym praniu.