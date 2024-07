Ok, rozumiem

Kawa mrożona to bez dwóch zdań najlepszy pod słońcem ratunek na gorące dni. Cudownie orzeźwia, rozpieszcza kubki smakowe, a co najważniejsze - można ją przyrządzić w kilka minut, bez większego wysiłku! Masz już własną metodę na przyrządzanie mrożonej kawy? Jeszcze nie? Nie szukaj po omacku i skorzystaj z naszych wskazówek oraz prostych przepisów na pyszne kawy na zimno – w tym kultowe już cold brew. Dzięki nim letnie poranki rozbudzą ciebie oraz twój apetyt… na kolejne eksperymenty z kawą na zimno.

Czym różnią się kawa mrożona i cold brew? Jak zrobić cold brew?

Kawy na zimno mogą różnić się nie tylko smakiem, lecz także sposobem przygotowania.

W dużym uproszczeniu kawa mrożona, czyli ice coffee, to napój przygotowany z naparu ze zmielonych ziaren kawy i kostek lodu, ewentualnie z dodatkiem mleka lub napoju roślinnego.

Cold brew to z kolei kawa sporządzona z maceratu. By ją uzyskać, zmielone ziarna kawy są moczone (macerowane) przez kilka bądź kilkanaście godzin w letniej lub chłodnej wodzie, a następnie filtrowane. Niech brak czasu nie ostudzi twojego entuzjazmu! Teraz cold brew przygotujesz w mniej niż 5 minut, o ile masz odpowiedni ekspres do kawy np. De’Longhi Eletta Explore.

Ice coffee i cold brew różni też zawartość kofeiny oraz profil smakowy. Kawa parzona na zimno (cold brew), ze względu na proces maceracji, może wyróżniać się wyższym stężeniem kofeiny. Za jej walory prawdopodobnie uznasz jej delikatny smak – traci charakterystyczną dla klasycznej kawy goryczkę oraz kwasowość. Może za to zaskakiwać niuansami czekoladowymi, owocowymi i kwiatowymi nutami[1].

Czy warto pić cold brew?

Ta metoda parzenia kawy może okazać się korzystniejsza dla osób miewających problemy z układem pokarmowym. Według badań cold brew jest łagodniejsza dla żołądka i reszty układu pokarmowego[2]. Może też pomagać w stabilizacji poziomu cukru we krwi i obniżenia jej ciśnienia, a także zmniejszać ryzyko zawału serca[3].

Cold brew warto jednak pić przede wszystkim ze względu na jej walory smakowe, delikatność i kremowość. Jest mniej kwaskowata i gorzka niż tradycyjna mała czarna, ale jej złożony profil smakowy może przypaść do gustu wielu kawoszom. To napój idealny na lato, ponieważ rewelacyjnie orzeźwia i daje poczucie ochłodzenia wraz z szybkim zastrzykiem energii.

Jakie ziarna wybrać do cold brew?

Kawę cold brew przygotujesz z każdego gatunku kawy, jednak najczęściej eksperci polecają ziarna Arabica, najlepiej pochodzące z Kenii i Etiopii. Wyróżniają się owocowymi nutami, dzięki czemu pasują do tego orzeźwiającego napoju.

Kawa na lato – wariacje smakowe, które podbijają serca kawoszy

Czy może być coś bardziej orzeźwiającego i jednocześnie pobudzającego niż pyszna kawa na zimno? Mogą z nią konkurować jedynie smakowe kawy mrożone. Każdego roku szalejemy na punkcie kilku aromatycznych wariacji z dodatkami.

W ostatnich latach trudno nam odmówić orzeźwiającej matcha latte oraz kawy z lodami śmietankowymi, czyli affogato (ostatnio też modne z lodami pistacjowymi). Uwagę przyciąga również espresso tonic czy orange freshpresso, czyli espresso połączonego z sokiem pomarańczowym.

Wielbiciele klasycznych smaków często wolą standardowe napoje, takie jak cold americano, ice latte i cold cappuccino. Dzisiaj jednak pokażemy Ci, jak zrobić kawę mrożoną z dodatkami.

Aby wyczarować dobrą ice coffee albo cold brew, oprócz wysokojakościowych ziaren, miej zawsze w zasięgu ulubione dodatki. Podbiją one orzeźwiającą moc kawy oraz jej walory smakowe:

herbata matcha;

sok pomarańczowy i pomarańcze;

lody śmietankowe, waniliowe lub pistacjowe;

owoce sezonowe;

syropy smakowe;

pistacje;

zioła – szczególnie mięta i wanilia.

Przepisy na letnie wersje cold brew i ice coffee, do których będziesz często wracać

Mamy dla ciebie kilka przepisów na letnią kawę, którą przygotujesz samodzielnie w domu. Z dobrym ekspresem certyfikat baristy nie jest ci potrzebny.

Orzeźwiające cold brew z owocami

Cold brew możesz podawać z najróżniejszymi owocami, zarówno sezonowymi, jak i cytrusami. Nie bój się eksperymentować – sprawdź też wersje z musami owocowymi, np. zblendowanym mrożonym mango. W tym przepisie stawiamy na cytrusy – pomarańcze. Połączone z kawą stworzą modny od kilku lat napój.

Potrzebujesz:

porcji cold brew (zrobisz ją np. w ekspresie De’Longhi Eletta Explore)

100 ml soku pomarańczowego (najlepiej świeżo wyciskanego)

kilku plastrów pomarańczy

kilka kostek lodu

A teraz działaj!

Na dnie dużej szklanki ułóż plastry pomarańczy i delikatnie zgnieć je tłuczkiem lub łyżeczką. Możesz podsypać je cukrem. Dodaj kilka kostek lodu i zalej cold brew. Na koniec dopełnij sokiem pomarańczowym i udekoruj plastrem pomarańczy i listkiem mięty.

Kokosowa kawa mrożona

Aromat kokosowy niewątpliwie kojarzy się z wakacjami. Dzięki niemu kawa wybrzmi bardziej tropikalnie, a przy tym stanie się jeszcze bardziej kremowa.

Do przygotowania takiej wersji ice coffee (na kilka porcji) potrzebujesz:

espresso (ok. 150 ml)

szklanki mleka kokosowego

szklanki mleka skondensowanego

odrobiny wiórków kokosowych

kilku kostek lodu

W jaki sposób wyczarujesz kokosową kawę mrożoną?

Espresso połącz z mlekiem kokosowym. Następnie dodaj mleko skondensowane. Całość wymieszaj, by pojawił się jednolity kolor. W szklankach umieść kostki lodu, zalej napojem i oprósz wiórkami kokosowymi. Możesz też udekorować bitą śmietaną.

Cafe affogato na bogato

Jedna z najpopularniejszych letnich kaw, która przybyła do nas z Włoch. Affogato to dosłownie lody zatopione w kawie. Najczęściej przygotowuje się je z lodów śmietankowych, ale my pokochaliśmy wersję pistacjową i taką też ci proponujemy.

Potrzebujesz:

espresso (ok. 50 ml)

porcji lodów

polewy (polecamy karmelową lub krem pistacjowy)

Przepis na deser kawowy affogato:

Na dnie małej szklanki ułóż gałkę lodów i odrobinę polewy lub kremu pistacjowego. Zalej gorącym espresso. Od razu kosztuj, zanim lody się rozpuszczą.

Ten deser szybko stawia na nogi, a oprócz tego wzmaga apetyt na pozytywne rozpoczęcie dnia.

Na upalne wieczory szczególnie polecamy przepis na ekskluzywną wersję ice coffee – kawę z rumem i mlekiem skondensowanym!

