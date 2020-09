Colin Firth skończył 60 lat. Żona złożyła mu życzenia

Colin Firth i Livia Giuggioli uchodzili za parę jak z obrazka. Piękna ona, przystojny on. Poznali się w Kolumbii, gdzie Livia pracowała przy produkcji miniserialu "Nostromo". Firth wspominał później, że kiedy ją zobaczył, poczuł się, jakby uderzył w niego grom. To była miłość od pierwszego wejrzenia.

"Wcześniej spotykałem się z aktorkami i to było trudne, aktorzy mają bardzo silne poczucie własnego "ja", i to poczucie w pewnym momencie zaczyna przeważać nad "my". A z Livią nie musimy się ścigać" – mówił w jednym z wywiadów.