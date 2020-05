Córka Beaty Kozidrak udzieliła pierwszego wywiadu. 26-letnia Agata Pietras ma własną firmę

Agata Pietras – córka Beaty Kozidrak i Andrzeja Pietrasa

Kiedy wróciła do tego, co najbardziej ją interesuje, nie sądziła, że podoła. Miała zaledwie 20 lat i przytłaczało ją prowadzenie firmy i krawiectwo. Tym, co pchało ją do przodu, była wizja marki. – Przyjaciółka mojej mamy zrobiła mi kurs projektowania i krawiectwa, nauczyła mnie podstaw. Stworzyłam pierwsze kroje, kupiłam tkaniny. A później się przestraszyłam – mówi Agata Pietras .

Córka Kozidrak zrozumiała, że nie ma wyjścia – musiała założyć firmę z prawdziwego zdarzenia. W wywiadzie przyznaje, że nigdy nie chciała śpiewać, jak mama czy starsza siostra Katarzyna Pietras. Bardziej ciekawiło ją to, co robił jej tata – menadżer Bajmu.

– To było zupełnie spontaniczne i z głębi serca. Na początku zadzwonił do mnie znajomy i powiedział, że w szpitalach brakuje maseczek. Wiedziałam, że moja szwalnia praktycznie stoi. W ciągu 15 minut podjęłam decyzję, że zaczynamy produkcję maseczek – wyjaśniła 26-latka, która powiedziała też, że na początku drogi zawodowej bałam się oceny innych. przede wszystkim ze względu na to, z jakiej rodziny pochodzi. – Teraz nie interesuje mnie to, co myślą o mnie inni – kończy.