Córka Błaszczyk nawiązała kontakt z bliskimi ojca. Mówi, jaki był

- Mama mi opowiadała, że to był bardzo dobry czas w naszym życiu. Tata aż się bał, co się za chwilę wydarzy, że jest za fajnie - wspomina Janczarska. - (...) To wielkie szczęście mieć przekonanie, że ojciec ciebie kochał. Mama mówiła, że lubił zostawać z nami sam, zajmować się Olą i mną, kiedy mama wieczorem wychodziła do teatru - czytamy w wywiadzie.