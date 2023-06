Są wyniki rezonansu. Mówi, w jakim stanie jest jej córka

Ewa Błaszczyk od 20 lat walczy o to, by jej córka wybudziła się ze śpiączki. Przypomnijmy, że 11 maja 2000 roku wówczas 6-letnia Aleksandra zachłysnęła się przy połykaniu tabletki i straciła przytomność. Do dziś się nie wybudziła. Aktorka rok po tym tragicznym incydencie postanowiła rozpocząć działania, aby wspomóc dzieci po ciężkich urazach neurologicznych. Niedawno Błaszczyk udzieliła wywiadu, w którym wspomniała o Aleksandrze. Lekarze zauważyli coś, co można uznać za dobrą monetę.