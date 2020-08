Córka Demi Moore skończyła 32 lata. Rumer Willis też jest aktorką

"Słowa nie oddadzą miłości, wdzięczności i szczęścia, jakie odczuwam, mając ciebie. Jesteś wspaniała kobietą, ale zawsze będziesz moją dziecinką" – napisała wzruszona Demi Moore, zwracając się do 32-letniej córki Rumer. "Wszystkiego najlepszego! Kocham Cię na zawsze i dzień dłużej" – czytamy w emocjonalnym wpisie 57-letniej aktorki.

Pięknemu wpisowi towarzyszy kilka zdjęć, na których widzimy Demi i Rumer na różnych etapach ich życia. Jedno szczególnie przyciąga uwagę – zostało zrobione dla planie filmu "Striptiz", gdzie Moore grała główną rolę. Widzimy jak mała Rumer przytula się do mamy w skąpym stroju jej bohaterki.

Demi Moore urodziła trzy córki. Najstarsza to wspomniana 32-latka. Ona jako jedyna poszła w ślady rodziców i rzeczywiście regularnie pojawia się na małym i dużym ekranie. Ostatni film z jej udziałem to "Pewnego razu… w Hollywood". Willis wcieliła się w przyjaciółkę Sharon Tate, Joanny Pettet. To ona odwiedziła żonę Romana Polańskiego na chwilę przed jej tragiczną śmiercią.