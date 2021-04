Córka Hirsch i Braciaka ma już 18 lat. Pójdzie w ślady rodziców?

Choć Maja Hirsch rzadko opowiada w mediach o swoim życiu prywatnym, to tym razem zrobiła wyjątek. Uchyliła rąbka tajemnicy i zdradziła, czym interesuje się jej córka Maria. Zostanie aktorką jak jej rodzice?

Maja Hirsch w 2000 roku została absolwentką Akademii Teatralnej w Warszawie, a już rok później dostała angaż w najpopularniejszym polskim serialu "M jak miłość". Przez 9 lat wcielała się w postać Izy, przyjaciółki Małgosi Mostowiak. Przełomowym momentem w jej karierze, w 2008 roku, był udział w serialu "BrzydUla", w którym zagrała Paulę Febo, narzeczoną Marka Dobrzańskiego. Po ponad dekadzie stacja TVN zdecydowała się wznowić produkcję. W drugiej części losów domu mody Febo&Dobrzański bohaterka Mai Hirsch wyrasta na jedną z pierwszoplanowych gwiazd.

Właśnie dlatego aktorka ostatnio chętnie udziela się w mediach i prężnie rozwija swoją karierę. W jednym z najnowszych wywiadów opowiedziała co nieco o swojej córce. Hirsch urodziła Marię w 2003 roku, gdy miała 25 lat. Jej ojcem jest znany aktor Jacek Braciak, z którym Maja przez wiele lat była w związku. Choć nie są już razem, pozostali w dobrych relacjach.

Maja Hirsch opowiada o córce

Rodzice Marii są aktorami, więc czy i ona pójdzie w ich ślady? Czy chciałaby pójść do szkoły teatralnej?

"Maria nie interesuje się aktorstwem. Bardzo lubi oglądać filmy i powiem szczerze, że ma świetny gust. Jest fantastycznym krytykiem filmowym i fantastycznie analizuje aktorów . Jest super. Także chyba to wyssała z mlekiem ojca i matki. Zaskakujące jest to, jakie filmy wybiera do tego, żeby je oglądać" - powiedziała Maja Hirsch w wywiadzie dla portalu JastrząbPost.

Hirsch wyznała również, czy córka śledzi jej aktorskie poczynania i ogląda ją na ekranie.

"Sztuki tak tak, a "BrzydUlę" fragmentami, nie ogląda całej. Pierwszy sezon kilka razy, natomiast teraz jest bardziej skierowana na rzeczy, które ją interesują. Takie netflixowe produkcje" - dodała aktorka.

Choć córka Hirsch i Braciaka prawdopodobnie aktorką nie zostanie, to ma na swoim koncie drobne role filmowe w dubbingu. W 2014 roku podkładała głos do serialu animowanego "Lolirock", a później do filmu "Barbie: Rockowa księżniczka".

