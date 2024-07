Jej córka przeprowadziła się do Korei Południowej. Tak wygląda dziś

Marta Kaczyńska stawała na ślubnym kobiercu aż trzykrotnie. Pierwszym mężem córki Lecha i Marii Kaczyńskich był Piotr Smuniewski, z którym była w związku małżeńskim jedynie przez cztery lata - do 2007 roku. Następnie wyszła za mąż za Marcin Dubienieckiego, z którym ma dwie córki: Ewę oraz Martynę. Po rozwodzie z Dubienieckim, jej trzecim mężem został Piotr Zieliński. Ma z nim syna, Stanisława.

Choć Marta Kaczyńska nigdy nie dzieliła się prywatnym życiem swoich córek, ma powody do dumy. Jej najstarsza pociecha, 21-letnia Ewa, studiuje na Yonsei University - chrześcijańskim prywatnym uniwersytecie badawczym w Seulu w Korei Południowej.

21-latka od pewnego czasu próbuje swoich sił jako modelka, a jej zdjęcia wzbudzają zainteresowanie internautów. Być może dlatego, że jej uroda jest zbliżona do azjatyckiej.

O koreańskim życiu Ewy Dubienieckiej możemy dowiedzieć się bezpośrednio z jej mediów społecznościowych, w których 21-latka dzieli się prywatnymi zdjęciami. Co ciekawe, na jej profilu na Instagramie nie znajdziemy postów sprzed przeprowadzki do Korei, co może sugerować, że mieszkając w Polsce, chciała pozostać anonimowa.