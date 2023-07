Córka posłanki PiS trafiła do szpitala. Wskazuje winnych

Jej pojazd dosłownie stanął w płomieniach. A wszystko zaczęło się bardzo niewinnie. - Chciałam zjeść hot-doga. Siedziałam w samochodzie z otwartymi drzwiami, odwróciłam się i zobaczyłam, że popielniczka się jara. Odruch bezwarunkowy i wsadziłam w to rękę, która obkleiła się plastikiem. Ból to jedno, a sytuacja, którą trzeba jak najszybciej rozwiązać — drugie. Ogień przenosił się do góry i sięgał radia.