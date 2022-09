Córka Steve’a Jobsa nie poszła w ślady taty. Robi karierę w zupełnie innej dziedzinie

Jej ojciec był miliarderem. Choć wiele ich łączyło, zdecydowała się pójść własną drogą

Eve w udzielanych wywiadach przyznawała, że świetnie rozumiała się z tatą - łączył ich podobny charakter i zapał do działania. Sama 24-latka wspominała, że kiedy odwiedzała ojca w pracy, plansze biznesmena, które miały służyć do prezentacji, były pokryte jej rysunkami. Eve, podobnie jak Steve, kocha rywalizację. To z tego powodu właściciel Apple upatrywał w dziewczynie swojej następczyni. Córka Jobsa od firmy oferującej designerskie urządzenia wolała konie - i to właśnie z nimi związała swoją przyszłość. Latami uczyła się jeździć, aż stała się świetna w tym fachu. Rodzice kupili Eve ogromne ranczo, dzięki czemu mogła trenować codziennie.