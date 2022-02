Córka Tomasza Lisa otrzymała telefon z pogróżkami. Oto jak zareagował dziennikarz

Trudno zaprzeczyć stwierdzeniu, że Tomasza Lisa i jego 26-letnią córkę łączy wyjątkowa więź. Można było to zaobserwować podczas Gali Mistrzów Sportu 2022, na którym to wydarzeniu Pola Lis towarzyszyła swojemu tacie. Wszyscy zwrócili też uwagę na to, że kobieta jest niezwykle podobna do mamy, czyli Kingi Rusin. Wybrała nawet prawie identyczną kreację jak ta, w której dziennikarka pojawiła się na balu TVN.