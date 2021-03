Córka Żmijewskiego pochwaliła się w sieci nowym wideo. Lawina komentarzy

Ewa Żmijewska to córka jednego z najpopularniejszych polskich aktorów, Artura Żmijewskiego. Jak mówi ojciec wokalistki, rozpiera go duma.

"Jestem z niej bardzo dumny. Całym sercem razem z żoną ją wspieramy. To jej decyzja, jej życie. Wiem, że trudno jest wchodzić w dorosłe życie i realizować swoje marzenia. Trzymam za nią mocno kciuki" - mówił Artur Żmijewski w rozmowie z "Dobrym Tygodniem".

Wiele osób było przekonanych, że Ewa Żmijewska pójdzie w ślady sławnego ojca i zwiąże swoją przyszłość z aktorstwem. Tymczasem 28-latka jest absolwentką wydziału wokalnego na Los Angeles College of Music. To właśnie tam młoda kobieta poznała gdzie poznała Shandrelicę Casper, wokalistkę i perkusistkę z Curacao. To wraz z nią Żmijewska postanowiła stworzyć akustyczny duet wokalno-gitarowy - Shandy & Eva.

Debiut zespołu

Debiutancki album grupy - "Give It A Try", ukazał się w 2019 roku i był promowany takimi singlami, jak "Sunrise", "Czasem" oraz "Don't Know Why". Teraz duet wypuścił w sieci teledysk do nowego utworu "Tacy sami". Piosenka jest inspirowana wydarzeniami, które na przestrzeni ostatnich lat najbardziej poruszyły i podzieliły polskie społeczeństwo. Teledysk powstał przy współpracy z Warszawską Szkołą Filmową. Podczas ostatniego koncertu w czasie pandemii wokalistki nawiązały współpracę z Andrzejem Wolfem - wykładowcą tej uczelni i znanym operatorem filmowo-telewizyjnym.