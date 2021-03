Covidowi donosiciele. Samozwańczy stróże prawa dostali zielone światło do działania

Pani Alina, właścicielka osiedlowego baru mlecznego na warszawskich Bielanach, nie mogła uwierzyć, że ten sam klient, który od kilku lat przychodzi regularnie zjeść obiad i dotychczas witał ją pogodnym "dzień dobry", nagle zmienił zachowanie o 180 stopni. Powiedział jej, "że łamie prawo i że to przez takich jak ona świat przegrywa wojnę z pandemią".

Poszło o przyłbicę zamiast maseczki. Fala takich i podobnych historii zalewa polską rzeczywistość dając okazję na wylanie swoich frustracji okolicznym donosicielom.

"Mężczyzna zaczął mnie straszyć policją"

- W moim lokalu bardzo pilnuję, aby wszystko było bezpieczne. Dezynfekujemy, zachowujemy dystans. To moje jedyne źródło utrzymania. Tego dnia, jak zawsze pracowałam w przyłbicy, bo w maseczce parują mi okulary i mam kłopoty z oddychaniem. Klient wszedł i zamiast jak zawsze się przywitać, krzyczał na całą salę, że łamię prawo i narażam innych ludzi - opowiada właścicielka lokalu.

Okazało się, że przyłbice od kilku dni są wykluczone z użytkowania, a jedyną formą prawidłowego zakrywania ust stały się maseczki. - Mężczyzna zaczął mnie straszyć policją, mówiąc, że zamkną mi lokal. Zrobił to przy innych osobach czekających na jedzenie na wynos - wspomina kobieta.

- Ja byłem świadkiem jak kasjerka z popularnej sieci małych, zielonych sklepików wydarła się na całe gardło na staruszkę, która ośmieliła się wejść do sklepu zasłonięta "jedynie" szalem. Zero szacunku dla wieku. Widziałem ją jeszcze kilka razy w akcji. Jakby czekała, żeby tylko komuś dowalić i pokazać kto tu rządzi - mówi wzburzony pan Adam, mieszkaniec Otwocka.

- Po trzeciej takiej akcji powiedziałem, że chyba urodziła się za późno, bo zrobiłaby zawrotną karierę w ZOMO. Z drugiej strony teraz jest złoty czas dla takich szpicli. Wystarczy wyjść na ulicę - oburza się.

Skąd się bierze donosicielstwo i tak zaciekłe reakcje, które obserwujemy w życiu codziennym?

Rząd swoje, ludzie swoje

W kontekście Covid-19 centralnym pojęciem psychologiczno-socjologicznym jest zjawisko dysonansu społecznego. - W tym wypadku polega ono na tym, że część społeczeństwa wkłada znaczny wysiłek w walkę z epidemią, a wręcz podporządkowuje jej całe swoje życie: nie wychodzą z domu, śledzą bieżące wymogi i obostrzenia - tłumaczy zjawisko Roland Zarzycki, prorektor ds. dydaktycznych w Collegium Civitas, doktor nauk humanistycznych.

- Domagają się docenienia własnego poświęcenia, ale też solidarności. Jeśli więc dochodzi do zderzenia z opozycyjną grupą, która nic sobie z tego nie robi, a zarazem uchodzi im to płazem, rodzi nam się klasyczny dysonans poznawczy - dodaje.

Przyczyną narastającego podziału i frustracji jest też przepaść pomiędzy medialną rzeczywistością a praktyką życia codziennego. - W mediach słyszymy, że zdrowie jest najważniejsze, ratujemy świat, walczymy z koronawirusem. Ale to nie jest stanowisko wszystkich ludzi. To stanowisko mediów i ekspertów przez nich cytowanych - stwierdza specjalista i tłumaczy, że jeżeli medialna rzeczywistość zderza się z praktyką życia codziennego, to w ludziach narasta frustracja.

- Słyszą przekaz medialny, gdzie sprawa jest jednoznacznie przedstawiona, a potem widzą, że nie pokrywa się to z rzeczywistością. Że są osoby, które jawnie to ignorują, czy wręcz śmieją się z tego. Śmiech z kolei jest reakcją na bezsilność wobec kolejnych drakońskich obostrzeń wprowadzanych przez rządy - uważa ekspert.

M. Lempart o protestach: "Mamy trzy formy działania"

COVID-19 ujściem dla frustracji

Skala takich sytuacji jest już widoczna gołym okiem przez każdego z nas, w czym utwierdzają codzienne sytuacje podobne do wyżej przytoczonych. Chociaż oficjalnie policja nie gromadzi takich statystyk, to nieoficjalnie mówi się o fali skarg w reakcji na zgłoszenia osób trzecich.

- Okres pandemii to czas, w którym wszelkiego typu zgłoszenia, skargi, wnioski i petycje - anonimowe bądź podpisane - kierowane są do Inspekcji Sanitarnej w bardzo dużej liczbie - stwierdza Jan Bodnar, radca Głównego Inspektoratu Sanitarnego. - Tylko do GIS w ciągu ostatniego roku napłynęło ich kilka tysięcy. Gdyby uwzględniać te napływające do powiatowych i wojewódzkich stacji sanitarno - epidemiologicznych, można je liczyć w setkach tysięcy - dodaje.

O tym, że charakter donosów uległ zmianie i być może jest podyktowany nie troską o zdrowie społeczeństwa, a raczej pofolgowaniem skrytej frustracji, może świadczyć fakt, że od początku ogłoszenia pandemii zmieniał się charakter zgłaszanych skarg.

- Nie posiadamy szczegółowej analizy tego typu zgłoszeń, ale na podstawie informacji napływających "z terenu" można pokusić się o tezę, że charakter tych skarg zmieniał się w czasie - wyjaśnia specjalista GIS i dodaje, że na początku pandemii dominowały zgłoszenia stricte medyczne dotyczące stanu zdrowia danej osoby i działania placówek służby zdrowia. Częste były również "donosy obywatelskie" np. na kaszlącego sąsiada czy kolegę z pracy.

Oczywiście o ile zwrócenie komuś uwagi w sposób kulturalny i oparty na szacunku można zrozumieć, to historie z ulicy pokazują, że rzadko mamy do czynienia z troską o ochronę zdrowia i życia. To klasyczny mechanizm, podyktowany przez chęć człowieka do demonstracji swojej odpowiedzialności. Kiedy więc przykładowo sąsiad sprawę bagatelizuje, to w naturalny sposób budzi się chęć wykorzystania sytuacji przeciwko niemu. A tu już krótka droga do zabicia kultury i dopuszczenia do głosu zwierzęcej natury. Człowiek cywilizowany powstrzymuje swoje emocje. Niestety w kontekście pandemii - kultura jest zabijana.

- Obawiam się, że będzie tylko gorzej. Nie mamy kultury dialogu obywatelskiego. Po wycięciu w pień kultury alternatywnej, w ramach walki z koronawirusem, prawdopodobnie doświadczymy dalszej radykalizacji i coraz więcej będzie zachowań pierwotnych, jak zemsta, pobicie, donos, etc. To brak kultury skutkuje tym, że do głosu dochodzi nasza natura, która nie może pogodzić się z tym, że ktoś myśli inaczej - wyjaśnia dr Zarzycki.

Brak dyskusji

Problem polega także na tym, że nie dochodzi do dyskusji na argumenty. Samo to, w jakiej sprawie się nie zgadzamy, jest wtórne. Ważniejsze jest, żeby się nie zgadzać. - To klasyczny przykład funkcjonowania ideologii w życiu społecznym, która zawsze pasożytuje na wybranej ofierze na zasadzie "żyłoby się nam dobrze gdyby nie X". Tu można dowolnie wstawić np. emigrantów, czy koronasceptyków - wyjaśnia ekspert.

- Chociaż trudno jest dotrzeć do takich statystyk, myślę, że znaczna część społeczeństwa nie traktuje pandemii poważnie, a pogrążaniu gospodarki i naszego życia społecznego jest zdecydowanie przeciwna. Doświadczamy kolejnego dysonansu poznawczego, co jest efektem zamiecenia merytorycznej rozmowy pod dywan - podsumowuje.

Polacy są spolaryzowani od dawna, a brak dialogu społecznego na przykład pomiędzy liberałami a konserwatystami stał się normą i nosi to znamiona wojny dwóch obozów. Teraz gdy doszedł COVID, podział dodatkowo się pogłębił i skomplikował. Jak tłumaczy dr Zarzycki, dla władzy to użyteczne.

- Pojawia się poręczny podział. Moje przewidywania są mroczne. Wyjdziemy z tego wszystkiego jeszcze bardziej poturbowani i podzieleni. Gdy skończy się koronawirus, choć to też niepewne, bo zrobił się wokół tego duży biznes, to przyjdą nowe tematy, które nas podzielą. Taka jest mechanika całej debaty publicznej w świecie XXI wieku - kończy.