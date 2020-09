Cristiano Ronaldo kupił pierścionek zaręczynowy? Kwota robi wrażenie

Cristiano Ronaldo zaręczył się?

Okazuje się jednak, że to hiszpańska modelka skradła mu serce. I to z nią chce związać swoją przyszłość. Odkąd zaczął się spotykać z Georginą Rodriguez kilkakrotnie spekulowano już na temat ich zaręczyn. Zdaniem brytyjskich mediów było to dwa lata temu.

Natomiast od 2018 roku na palcu jego partnerki regularnie widujemy pierścionek. Według "The Sun" zapłacił za niego 600 tysięcy funtów, czyli ok. 3 miliony złotych. Trzeba przyznać, że kwota i hojność piłkarza robią wrażenie.

Gest Ronaldo uplasował go na pierwszym miejscu w rankingu przygotowanym przez GamblingDeals, o którym pisze "The Sun". Na drugim miejscu znalazł się reprezentant Anglii Jordan Pickford, który swojej ukochanej podarował pierścionek zaręczynowy za 500 tys. funtów, czyli ok. 2 mln 400 tys. zł. Trzecie miejsce z kolei należy do angielskiego piłkarza. Ashley Cole wręczył piosenkarce Cheryl Cole pierścionek za 275 tys. funtów, czyli ponad milion złotych. Ich związek jednak nie przetrwał. Para w 2006 roku stanęła na ślubnym kobiercu, a w 2010 roku byli już po rozwodzie.