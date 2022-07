Crop topy nie wychodzą z mody! Zobacz, jak noszą je najpopularniejsze polskie gwiazdy

Crop top w dziewczęcym wydaniu – ta stylizacja Joanny Opozdy wprawiła nas w zachwyt

Joanna Opozda zdecydowała się na modny komplet dzianinowy z beżowym crop topem i dopasowaną mini. Choć to jej umięśniony brzuch zwrócił uwagę obserwatorów, to sama stylizacja jest dziewczęca i ma w sobie nutę zmysłowości. Zakochałaś się w zestawie, który ma na sobie aktorka? Mamy dobrą wiadomość – upolujesz go w dobrej cenie w sklepie Pakuten.