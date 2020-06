WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Cud, miód i... świetna talia. Polki pokochały te spódnice Podkreśli talię i zaakcentuje biodra. Wybierz fason o ulubionej długości i szerokości, a pasek podkreśli kobiece kształty i proporcje. Wygodna, bardzo klasyczna i dobrze znana zarówno nastolatkom, jak i ich mamom i babciom. Model z paskiem w kategorii spódnic to prawdziwy skarb. Fason spódnicy z paskiem jest ponadczasowy - podobne modele nosiła twoja mama (Adobe Stock) Spódnice, które akcentują talię Klasyczną spódnicę z paskiem (np. ołówkową), włożymy do białej koszuli, a casualową do koszulki z nadrukiem i bez problemu dobierzemy odpowiednie obuwie. Największa zaleta tej spódnicy to podkreślenie talii, co świetnie wpływa na proporcje sylwetki. Pomaga zatuszować krągły brzuszek, a my nie musimy myśleć o dodatkach, bo zastępuje je np. pleciony lub kontrastujący pasek. Nawet w szerszych modelach czujemy się pewnie, bo wzrok przykuwa linia paska. Możesz wybrać model na co dzień z praktycznej bawełny, elegancką spódnicę z satyny do eleganckich butów albo postawić na najmodniejsze w najbliższych tygodniach i miesiącach modele nawiązujące do stylu retro i zaszaleć z piękną, szyfonową, rozkloszowaną spódnicą w kwiaty i z ozdobnym paskiem. Letni szyk – spódnice z paskiem Spódnice z paskiem w letniej wersji to modele z cieńszych materiałów i o luźniejszym fasonie. Praktyczne kieszenie sprawiają, że wygodnie schowasz w nich telefon, a swobodny styl daje się łatwo łączyć z różnymi ubraniami i dodatkami. Zainspiruj się letnimi spódnicami z paskiem i sięgnij po model z guzikami z przodu lub szerokim paskiem wiązanym w fantazyjną kokardę – są ładne i wygodne, a do tego pasują kobietom w każdym wieku. Ciekawa alternatywa dla spódnicy z paskiem na lato to szorty. Z pozoru niczym się nie różnią od spódnicy, ale zapewniają nieco większą wygodę, bo w komfortowych spodenkach swobodniej usiądziesz na trawie czy pobiegniesz za psem. Ten niewielki kompromis w niczym nie ujmuje stylizacji elegancji czy dobrego stylu – takie spodenki też świetnie wyglądają np. z elegancką koszulą i czółenkami. Talia królowej elegancji Spośród wszystkich modeli spódnic z paskiem, modele ołówkowe są najbardziej eleganckie. Sięgnij po model z podwyższonym stanem i o dopasowanym do kształtu sylwetki kroju oraz dobierz czółenka bez pięty na wysokich obcasach. Proporcje sylwetki zmienią się na plus, a ty poczujesz się bardzo kobieco, nawet jeśli masz dość chłopięcą sylwetkę i niewielkie wcięcie w talii. Jeśli dopasowane spódnice są dla ciebie ostatecznością i nie chcesz ich w swojej szafie, postaw na popularne modele typu paper bag, czyli delikatnie dopasowane w biodrach i udach, ale z oryginalnym marszczeniem i paskiem.