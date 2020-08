WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Cudne sukienki od 60 zł. Doceń zalety kopertowych kreacji Kojarzą się ze szlafrokiem, przykuwają wzrok asymetrycznym zapięciem i świetnie podkreślają talię. Sukienki kopertowe noszą zarówno dziewczynki, jak i dojrzałe kobiety, widzimy je w eleganckich, inspirowanych szmizjerkami fasonach, a także swobodnych, cudnych modelach na pełnię lata. Mają wiele atutów, a jednym z nich jest cena, bo te modele nie należą do drogich. Podkreślona talia i dekolt, a do tego elegancki pasek z kokardą - to właśnie sukienka szlafrokowa (Adobe Stock) Najlepsze sukienki na sierpień Sukienki kopertowe i szlafrokowe to wybawienie dla kobiet, które chcą podkreślić talię, wyeksponować dekolt, a w ciągu dnia móc nieco poluzować pasek — po prostu dla wygody. Występują w eleganckich i codziennych wersjach, a duży wybór kolorów, możliwych zdobień i modnych inspiracji pozwoli znaleźć coś dla każdego. To moda w stylu retro jest ich źródłem, a niejedną z tych sukienek znajdziesz na fotografiach mamy albo babci z młodości. Powstały jako alternatywa dla klasycznych garsonek i ekstrawaganckiego stylu hipisów – w latach, kiedy kobiety szukały swojego stylu i nowoczesnej elegancji w wygodniejszej wersji. Sukienka zakładana jest uosobieniem klasyki, prostoty i elegancji, ale na bazie najbardziej znanych modeli powstało wiele oryginalnych wariacji (od modeli plażowych po te na eleganckie okazje, od długości mini do maksi). Pasek w talii podkreśla talię, długie rozcięcie eksponuje nogi, a dzięki fantazyjnej kokardzie, którą zawiążesz ze zwisających pasków, możesz odwrócić uwagę od ewentualnych dodatkowych kilogramów w biodrach. Szlafrokowe inspiracja dla córki i mamy Szlafrokową sukienkę włóż do klapek albo sandałów i plecionej torebki. Bardziej formalny model kopertowy uchodzi za bardziej elegancki i formalny, dlatego lepszym obuwiem do niego będą wycięte baleriny, czółenka albo sandały na obcasach. Jedna, jak i druga wersja sukienki z zakładanymi bokami to świetna inspiracja na lato na różne okazje. Postaw na gładki model, a zmieniając buty i dodatki stworzysz wiele stylizacji, do których z chęcią powrócisz za rok. Lekkie, cienkie materiały, z których szyje się takie sukienki w letniej wersji, w ciągu dnia przyniosą ulgę od upałów, a po południu i wieczorem nadadzą wizualnej lekkości stylizacjom. Świetna sukienka na schyłek lata Kopertowe sukienki w dziewczęcym wydaniu mogą być krótkie (nawet mini), odsłaniać ramiona i skórę dzięki wycięciom w różnych miejscach. W wersji dla dojrzałych kobiet warto sięgnąć po modele bardziej zakrywające dekolt, z krótkimi albo średniej długości rękawkami długości co najmniej do kolana. W zależności od preferencji można postawić na dopasowany, prosty model, w którym talia jest podkreślona delikatnie albo sukienkę z eleganckim, rozkloszowanym dołem. Przekonaj się do sukienek kopertowych Niektóre kobiety niechętnie podchodzą do kroju kopertowego ze względu na złe doświadczenia. Skąpe, tanie modele sprawiają wrażenie, jakby ich twórca poskąpił materiału, przez co na przodzie boki sukienki niewystarczająco zachodzą na siebie. W takiej sukience nie da się usiąść ani schylić, bo rozchylająca się sukienka pokaże zbyt wiele. Sposobem jest wybieranie modeli, które od środka poza troczkami możemy spiąć sprytnie ukrytymi guzikami albo zatrzaskami, a paskiem przewiązać w dekoracyjny, fantazyjny sposób. Zyskujemy nonszalancki efekt, ale nie kosztem wygody. Kolejna z cech sukienek kopertowych, na którą skarżą się czasem noszące je kobiety, to stała potrzeba poprawiania luzującego się paska i "pilnowania" sukienki. Ten efekt dotyczy głównie modeli w zaniżonym rozmiarze (z tym fasonem należy tego unikać) oraz tych, w których użyto pasków lub troków ze zbyt elastycznego materiału. Pod wpływem ciepła i twoich ruchów pasek rozciąga się i rozluźnia i sukienka traci pożądany wygląd. Tu także pomogą odpowiednie detale fasonu, które utrzymają kreację "w ryzach". Ten fason sukienek wymaga odrobiny uwagi w trakcie zakupów, ale jeśli już znajdzie swój wymarzony typ i kolor, będziesz po niego sięgać wielokrotnie.