"Cudowne dziecko łyżew". Jak potoczyły się losy Evy Pawlik?

Została ogłoszona jedną z najlepszych łyżwiarek świata

Po wojnie Austria odzyskała swoją suwerenność, a Eva Pawlik marzenia o międzynarodowej karierze. Jednak okazja do zaprezentowania możliwości pojawiła się dopiero w 1948 roku, kiedy obywatele jej rodzimego kraju zostali w końcu ponownie dopuszczeni do zawodów. To właśnie ten czas okazał się dla Pawlik najbardziej emocjonujący. W owym sezonie Eva wywalczyła srebrny medal na mistrzostwach świata oraz Europy. 6 lutego 1948 stała się również posiadaczką srebra igrzysk olimpijskich, które odbywały się w St. Moritz. Co ciekawe, za każdym razem złoto zabierała jej sprzed nosa Amerykanka, Barbara Ann Scott.