WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne #ŻYĆLEPIEJ + 2 tymianekwypadające włosy Joanna Kobylańska 38 min. temu Cudowne właściwości tymianku. Skuteczny sposób na wypadające włosy Wypadające włosy to zmora wielu kobiet. W niektórych przypadkach dotyczy niedoborów, a w innych jest typowym zjawiskiem pojawiającym się w okresie przejściowym. Osłabionym i wypadającym włosom należy zapewnić jeszcze więcej uwagi, a skutecznym składnikiem regenerującym pasma jest popularny w kuchni tymianek.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Tymianek może być wykorzystany w płukankach i wcierkach do włosów (123RF) Tymianek wykazuje wiele cenionych właściwości, które pomagają w pielęgnacji włosów oraz skóry. Stymuluje porost włosów, hamuje ich wypadanie oraz łagodzi podrażnienia na skórze głowy. Tymianek ma działanie silnie antyseptyczne, więc doskonale radzi sobie z bakteriami i grzybami. Przy regularnym stosowaniu ziela, włosy mniej się przetłuszczają i są pozbawione łupieżu. Tymianek i składniki aktywne Za cudowne właściwości tymianku odpowiedzialne są składniki aktywne w nim zawarte. Tymol to olejek eteryczny, który działa antybakteryjnie, więc tymianek może występować w formie płukanek do jamy ustnej oraz w postaci pastylek na gardło. Innymi składnikami tymianku są związki flawonowe, które odpowiadają za działanie przeciwgrzybicze i przeciwutleniające. Oprócz tego, popularne ziele posiada także szereg składników mineralnych: żelazo, wapń, selen, mangan, potas i magnez. W tymianku odnaleźć można witaminę C, a już 100g świeżego ziela gwarantuje pokrycie dobowego zapotrzebowania na kwas askorbinowy. Ważne: sam olejek tymiankowy nie może być bezpośrednio stosowany doustnie ani przez kobiety w ciąży – jest silnie toksyczny i gwałtownie obniża cukier we krwi oraz wywołuje przedwczesne skurcze macicy. Jak stosować tymianek na włosy? Kwestia stosowania tymianku na włosy zależy od indywidualnych potrzeb. Przy włosach przetłuszczających się albo z łupieżem, skuteczniejsza w działaniu może się okazać ziołowa płukanka.

Przepis: łyżkę tymianku albo saszetkę zioła zalej szklanką wody, po czym zostaw pod przykryciem do zaparzenia na 20 minut. W przypadku suszu należy po tym czasie przecedzić napar. Gdy płukanka ostygnie, wypłucz nią włosy po umyciu.

Chcąc zahamować wypadanie włosów, najlepiej zastosować tymiankową wcierkę. Działa znacznie intensywniej, ale nie jest polecana u osób z nadmiernie przetłuszczającymi się włosami czy z łupieżem. Masaż przy użyciu wcierki tymiankowej może wówczas jeszcze bardziej podrażnić skórę głowy.

Przepis: do garnka wrzuć 2-3 łyżki tymianku zalanego wodą i gotuj pod przykryciem przez następne kilka minut. Gdy ostygnie, ostrożnie przecedź tymianek, po czym delikatnie go wcieraj w skórę głowy kolistymi ruchami opuszkami palców.

Zobacz także: Sposoby na elektryzujące się włosy. Z nimi jesień nie będzie straszna Widoczne działanie tymianku Dzięki regularnemu stosowaniu tymianku, włosy znacznie mniej się przetłuszczają, a problem z łupieżem znika bez śladu. Tymianek jest naturalnym sposobem na porost włosów, ale również delikatnie przyciemnia kolor pasm oraz nadaje włosom pięknego blasku. Skutecznie pomoże przy pierwszych siwych włosach, dzięki płukaniu po każdym myciu. Wiele osób chwali tymianek również za jego odświeżające działanie na skórę głowy, a także oczyszczanie pasm z wszelkich zanieczyszczeń. Osoby borykające się z problemem łysienia mogą odetchnąć z ulgą, ponieważ wywar z tymianku hamuje dalszy rozwój utraty włosów. Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Polub WP Kobieta 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne