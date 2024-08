"Cuffed jeans" hitem na jesień. Nogi wyglądają w nich jak marzenie

Ok, rozumiem

Odpowiednio dobrany fason spodni może zdziałać prawdziwe "cuda" z naszą sylwetką, a "cuffed jeans" idealnie się do tego nadają. Jak stylizuje je Karolina Pisarek? Ten look z powodzeniem możemy odtworzyć z produktami, które znajdziemy we własnej szafie.

"Cuffed jeans" w wydaniu Karoliny Pisarek

Czasami wystarczy jeden detal, by całkowicie odmienić charakter stylizacji. Tak też jest w przypadku "cuffed jeans". Model wyróżnia się bowiem z pozoru klasycznym, prostym krojem, jednak uwagę przykuwają jego nogawki. Są one bowiem wyraźnie podwinięte, co dodaje im niepowtarzalnego charakteru. W dodatku pomaga także optycznie wydłużyć sylwetkę, na czym zależy zdecydowanej większości z nas. Nic więc dziwnego, że spodnie te bardzo wysoko uplasowały się na liście najgorętszych trendów na jesień 2024.

Karolina Pisarek właśnie taki model zestawiła z czarnym, basicowym crop topem, który w przez krótszy fason wyeksponował także jej umięśniony brzuch. Całość uzupełniła brązową, skórzaną marynarką w stylu vintage.

Celebrytka zadbała również o dodatki takie jak czarne, klasyczne szpilki z noskiem w szpic oraz złotą, wyrazistą biżuterię w postaci pierścionków.

Karolina Pisarek w "cuffed jeans" © Instagram | @karolina_pisarek

Karolina Pisarek i jej look na miarę prawdziwej Skandynawki

Stylizacje Skandynawek nie bez powodu robią prawdziwą furorę wśród fashionistek. Są proste, stylowe, a do tego wyróżniają się jakościowymi tkaninami. Najwyraźniej Karolina Pisarek również doceniła looki utrzymane w tym stylu.

Niedawno influencerka pochwaliła się bowiem lookiem z niezwykle dziewczęcą koszulą w roli głównej. Beżowy model wykonany najprawdopodobniej z organzy zdobią delikatne, błękitne kwiaty.

Oprócz tego strój celebrytki tworzą także jeansy wide leg, na których z kolei pojawiły się białe groszki. Musimy przyznać, że Karolina Pisarek tą stylizacją kolejny raz udowodniła, że doskonale wie, co w "modowej trawie" piszczy.

Karolina Pisarek i jej look w stylu Skandynawek © Instagram | @karolina_pisarek

