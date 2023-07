Cukrzyca, wylew i przeszczep dwóch organów. "Część mnie umarła"

Szczegóły swojego stanu zdrowia i to, co doprowadziło go do tak wielu chorób, Michał Figurski zamierza przedstawić w swojej książce, która ukaże się w listopadzie tego roku. Tymczasem w rozmowie z Plejadą wspomniał jeszcze o przeszczepie nerki i trzustki, który - jak podkreślił - uratował mu życie. Dziennikarz przyznał, że lekarze odradzali mu przeszczep, znając jego samego i historię jego choroby. Nie wierzyli, że podejdzie odpowiedzialnie do operacji.