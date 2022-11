Czarna magia. Ida Nowakowska i koleżanki z branży były konsekwentne

Czerń ma w sobie także tajemnicę i dyskrecję, przez co tworzy wizerunek trudny do rozgryzienia. Bywa apodyktyczna, dlatego często zasiada na "wysokich stołkach" i służy tym osobom, które cenią sobie prestiż. W modzie uważana jest za najbardziej stylową i wyrafinowaną barwę. W końcu nie bez powodu po świecie krąży opinia głosząca, że czerń to jedyny słuszny kolor. Po tym zdaniem na pewno podpisałoby się wiele osób. Wiele, ale nie wszystkie. Ikony stylu, takie jak Iris Apfel mówią, że czerń od stóp do głów to nie ubranie, to uniform. A Ty po której stronie jesteś?