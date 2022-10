Przebojowa Ida Nowakowska. Można dostać oczopląsu

Pełen blichtr

Bluzka Idy Nowakowskiej to niezły majstersztyk. Kamienie "doklejone" do cielistego topu sprawiają wrażenie, jakby zdobiły bezpośrednio skórę. Duże, efektowne, odbijające światło - na pewno spełniłyby swoją funkcję na scenie czy podczas konkursu tańca towarzyskiego. To opcja dla sroki, która lubi świecidełka i hollywoodzki blichtr.