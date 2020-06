Czarna sukienka na lato. Paulina Sykut-Jeżyna pokazuje, jak ją nosić

Paulina Sykut-Jeżyna w czarnej sukience na lato

Wszystkie elementy stylizacji Pauliny Sykut-Jeżyny to projekty polskich marek. Czarna sukienka pochodzi ze sklepu Laurella. Gwiazda dobrała do niej ręcznie wykonaną torebkę ZdrutuZuzu, której cena oscyluje w granicach 200 złotych. Co ciekawe, plecione akcesoria polskiego producenta handmade wybierają także inne gwiazdy - Zosia Zborowska, Aleksandra Żebrowska, Anna Skura czy Karolina Gilon. Biżuterię Pauliny Sykut-Jeżyny zaprojektowała marka Mellov, a wstążkę do włosów duet Bizuu.