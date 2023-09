Czarne sneakersy damskie na jesień 2023 – porady i stylizacje

Transform yourself with Vans Old Skool Platform

Świat nie kończy się na evergreenach black & white. Czarne platformy wciąż królują w ulicznych trendach, a sneakersy Vans Old Skool Platform są na to najlepszym dowodem. Kicksy o cholewce ze skóry naturalnej i tkaniny o płóciennym splocie to ciekawy mix faktur, jednak przede wszystkim chodzi tu oczywiście o podeszwę. Wykorzystaj jej transformacyjną moc! Do Vans Old Skool na platformie noś długie, opadające na cholewkę dresy damskie, na przykład Jordan Knit. To dobry sposób, aby odmienić swój look w kilka sekund – która wersja Ciebie odnajdzie się w tym zestawie?