Czas na jesienną elegancję. Skórzane kurtki idealne na teraz Skórzane kurtki cenimy za uniwersalny charakter i możliwość komponowania z ubraniami w różnym stylu. Choć sporą popularność zyskały w ostatnich sezonach modele kolorowe, pastelowe czy wręcz neonowe, to właśnie do klasycznego, czarnego modelu wracamy najczęściej. Cena? Już od 99 zł. Kurtka dla kobiety w każdym wieku (Istock) Prosta czy rockowa? Połysk skóry, błyszczące suwaki i nity, głęboka czerń, dopasowane rękawy i krój, który jak żaden inny podkreśla figurę. To właśnie ramoneska, królowa skórzanych kurtek, po którą chętnie sięgamy, kiedy nastają pierwsze chłody jesieni. Jest odporna na wiatr i deszcz, ma dużo praktycznych schowków i kołnierz, który osłoni przed chłodem. Zwolenniczki stonowanej elegancji wybierają najczęściej proste modele, sięgające bioder, z prostym suwakiem, czasem bez kołnierza i bez młodzieżowych akcentów. Z kolei kobiety poszukujące zadziornego stylu inspirowanego gwiazdami rocka chętniej skuszą się na modele bardziej fantazyjne, ozdobne, z efektownymi suwakami, charakterystycznymi klapami. Właśnie takie kurtki były podstawą stylu gwiazd muzyki, której słuchałaś w liceum. Postawisz na minimalizm, czy bliższy jest ci niebanalny styl, połysk ćwieków i podzwaniających klamerek? Do czego i dla kogo skórzana kurtka? Ramoneskę włożysz zarówno do kwiecistej sukienki, jak i dresowych spodni i białych sneakersów. Szukasz narzutki na elegancką sukienkę? Tu też sprawdzi się klasyczna ramoneska. Ta praktyczna kurtka pomoże nam stworzyć modną stylizację z dowolnego zestawu ubrań. Bezbłędnie dopełni stylizację w wersji "total black", jak i garderobę, w której swoje miejsce znajdą tylko ekologiczne ubrania — modele z wegańskich odpowiedników skóry naturalnej oraz materiałów, które łatwo poddać recyklingowi to obecnie duża część oferty. Te modele w niczym nie ustępują kurtkom z naturalnych skór. Są równie trwałe, eleganckie i popularne. Krążący do pewnego momentu stereotyp, że kurtki ze skóry ekologicznej świadczą o złym guście i bywają tandetne, na szczęście dawno odszedł do lamusa... Ramoneska – podkreśl kształty i czuj się modnie Atutem czarnej ramoneski są jej właściwości wyszczuplające. Krój, długość, rękawy z charakterystycznymi suwakami i modelujące zaszewki podkreślają talię i lekko ją modelują. Taka kurtka wizualnie pomoże nam wydłużyć nogi i dodać sobie kilka centymetrów wzrostu. Wystarczy dobrać do niej botki na słupku i ciemne spodnie. Brak pomysłu na elegancki strój? Nasza inspiracja na najbliższy czas to ramoneska z jeansami, jasną koszulą i kolorowymi czółenkami na szpilce. Dla zabieganych taki zestaw lepiej sprawdzi się np. z balerinami lub półbutami, a w cieplejsze miesiące z tenisówkami. Ozdobne połyskujące elementy kurtki z powodzeniem zastąpią biżuterię. Aby dopełnić stylizację, nie zapomnij o wyrazistych okularach i modnej pomadce. Nasz HIT - asymetryczne kurtki skórzane Asymetryczne zapięcie w kurtce skórzanej to prosty zabieg, który sprawia, że stylizacja traci symetrię, statyczność – staje się bardziej urozmaicona. Podobne zapięcie występujące w klasycznych ramoneskach i wielu innych modelach skórzanych kurtek ładniej układa się na dekolcie, tworząc rozkładający się kołnierz. To w szczególności widać w modelach z dłuższymi przodami, które po zapięciu mocniej na siebie zachodzą, a rozpięte tworzą z przodu miękko układające się wodospady. Jak stylowo nosić skórę? Skórzana kurtka towarzyszy nam przy każdej okazji i w każdej stylizacji. Jest ubraniem, które dodaje powagi i stylistycznego zadziora młodym i subtelnym kobietom,a dojrzałym... odejmuje lat i kilogramów. Z ciekawością obserwujemy, jak noszą je gwiazdy. Czerwony dywan to nieustające źródło takich inspiracji. Tylko modele podziwiane na ściankach i profesjonalnych sesjach to nierzadko wydatek tysięcy złotych. Są jednak sposoby na to, aby skórę nosić stylowo, gustownie i niedrogo. Skórzane ubrania są jednym z najgorętszych trendów na obecną jesień i nadchodzącą zimę. Jeśli jednak skórzana koszula czy kombinezon z eko-skóry to ostatnie, co chciałabyś włożyć, do wyboru masz szereg bardziej delikatnych i mniej rzucających się w oczy rozwiązań. Przede wszystkim elegancki zamsz i jego imitacja, które jesienną garderobę dopełniają wręcz idealnie. Zamszowy blezer albo model z miękkiej eko-skóry załóż zamiast żakietu. Skórzaną spódnicę zestaw z matowym sweterkiem i dobierz do tego eleganckie kozaki. 