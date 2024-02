Czas na peeling – pozbądź się zaskórników i przebarwień! Sprawdź, jak wybrać odpowiedni scrub dla siebie!

Regularne złuszczanie martwych komórek naskórka to klucz do zdrowej cery. Odpowiednio dobrany peeling stymuluje odnowę skóry, zapobiega powstawaniu zaskórników, wrastaniu włosów, pomaga zredukować niedoskonałości, przebarwienia i zrogowacenia, sprawiając że skóra staje się gładka, miękka i pełna blasku. Jednak nie każdy peeling jest dla każdego. Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę, by mieć pewność, że wybierzesz odpowiedni dla siebie.