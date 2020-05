Czas na styl. Czerwone sandały na wiosnę i lato 2020

Eleganckie obuwie na przełom wiosny i lata to efektowne uzupełnienie stylizacji na różne okazje. Poza klasycznymi sandałami, które kupujemy najchętniej, warto zwrócić uwagę na oryginalne fasony, w tym te w ciekawych kolorach – np. czerwieni.



Nutka awangardy – czas na czerwone sandały

Mała biała lub mała czarna, a do tego czerwone sandały i kopertówka w zestawie. Tyle wystarczy, aby stworzyć świetny strój. Wszystkie neutralne kolory, które wypełniają nasze szafy i tworzą ulubione, skromne stylizacje, warto czasem urozmaicić. Klasyka z nutką awangardy to minimalizm z akcentem, którym może być ciekawa broszka, piękny manicure albo czerwone obuwie.

Czerwone sandały na płaskiej podeszwie to niedrogie, ale dość efektowne buty. Pasują do spodni, jak i do sukienki.

Czerwone sandały na platformie

Przełom wiosny i lata to czas, w którym powrócą lekko zapomniane sandały na platformie. W ostatnich sezonach podziwialiśmy w tej wersji np. półbuty i espadryle, teraz przyszedł czas na bardziej odkryte obuwie. Oryginalna podeszwa i odważny kolor – to połączenie prezentuje się ciekawie. Świetna inspiracja do białych sukienek, które już teraz określa się jako hit lata, ale też do jeansów z postrzępionymi nogawkami i T-shirtem z Myszką Mickey.

Różnorodność fasonów czerwonych sandałów pozwala wybrać coś odpowiedniego bez względu na to, czy częściej chodzisz w butach na wysokich obcasach, czy tenisówkach.

Czerwone sandały na płaskiej podeszwie

Dyskretny akcent czerwieni to pomysł na ożywienie stylizacji. Nieśmiałe i ceniące skromny, minimalistyczny styl osoby, niechętnie sięgają po tak intensywne barwy, jak ognista czerwień, gdyż te uważa się czasem za wulgarne. Jednak proste sandały z kilku paseczków i z zapięciem na elegancką klamerkę to niewielki, gustowny dodatek, który nie zdominuje stylizacji, jak np. długie, czerwone i wyzywające kozaki. Sięgaj po nie śmiało i łącz np. z ubraniami w marynarskim stylu: białymi spodniami, sukienkami i bluzkami w paski oraz naturalnymi akcentami plecionych kapeluszy i torebek.

Czerwone sandały na szpilkach

Sporą dozę seksapilu przemycisz do stylizacji np. na randkę w restauracji, jeśli wybierzesz sandały na wysokich obcasach i w kolorze czerwonym. Nie bez powodu czerwone szpilki są symbolem seksapilu: przykuwają wzrok, prezentują się nieco drapieżnie, mają nasycony, piękny kolor i sprawiają, że nogi wydają się dłuższe. W letniej wersji sprawdzą się w bardziej wyciętej i odsłaniającej stopy wersji. Dla wygody sięgaj jednak po te, które są wygodne. Smukłe szpilki wyglądają świetnie, ale nie każde z nich to odpowiednie buty np. na spacer czy do prowadzenia auta. Zgrabny słupek prezentuje się równie atrakcyjnie, a buty z takimi obcasami są stabilniejsze.