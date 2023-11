Czas na zmianę garderoby Najważniejsze trendy sezonu jesień/zima 2023

Rebel

Styl "Rebel"l to jeden z trendów, który w tym sezonie przywraca czarny total look. Mówi się, że projektanci, którzy na wybiegach prezentowali styl punk, w ten sposób złożyli hołd zmarłej królowej nonkonformistycznej mody - Vivienne Westwood. Ten trend można wcielić w życie przez czarną skórzaną kurtkę motocyklową, kamizelkę kabaretki, czarne dżinsy i parę Doc’s. Dla podkreślenia grunge’owego stylu, załóż kamizelkę i czarne dżinsy, a do plisowanej sukienki w kratę, kabaretki.