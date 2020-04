Czas obudzić skórę po zimie. Skuteczna rewitalizacja cery

Skóra to jeden z twoich największych obrońców. To ona chroni cię przed zanieczyszczeniami, zimnem i gorącem, a także smogiem i toksynami, których tak wiele we współczesnym świecie. Poświęć jej nieco czasu, a odwdzięczy się pięknym, promiennym, młodym wyglądem.

Zrzuć starą skórę – rewitalizacja cery na wiosnę

Rewitalizacja to przywrócenie do życia, ożywienie. Oznacza aktywację funkcji biologicznych skóry w celu optymalizacji jej fizjologii: pobudzenia słabnących funkcji, stymulacji i w efekcie upiększenia. Jest ważna w pielęgnacji cery zmęczonej u kobiet w każdym wieku i wyjątkowo istotna dla skóry dojrzałej. Rewitalizacja odbywa się często w gabinecie kosmetycznym, ale są sposoby na to, aby pielęgnację rewitalizacyjną przeprowadzić w domu. Przydatne będą głęboko regenerujące, odżywcze i odmładzające kosmetyki.

Niewielka porcja kosmetyku rewitalizującego po zimie jest niczym zastrzyk młodości wprost w jej głębokie warstwy. Rewitalizacja i regeneracja skóry po zimie jest jak zrzucanie starej skorupki – usuwamy to, co niechciane, odżywiamy dogłębnie, a po niedługim czasie wyłaniają się efekty w postaci promiennego i młodszego wyglądu. Pobudzona do działania skóra staje się bardziej napięta, promienna i nabiera zdrowego kolorytu.

Oczyszczaj, regeneruj, pielęgnuj

Pamiętaj, że oczyszczanie to podstawa, jeśli chcesz dotrzeć do głębokich warstw skóry. Tanie kosmetyki odmładzające działają na powierzchni skóry i nie wnikają w jej głębsze warstwy. Niestety także te, które stworzono na bazie najlepszych składników i na podstawie najnowszych receptur nie wnikają w głąb skóry, jeśli jej nie oczyścisz – dotyczy to kobiet w każdym wieku. Każde oczyszczanie skóry wymaga regeneracji, a jeśli dbasz o wygląd, nie pomijaj dziennej pielęgnacji: krem pod oczy, zawsze staranny demakijaż i odpowiedni dla wieku krem to podstawa.

Przed odżywieniem oczyść

Oczyszczanie cery dojrzałej przebiega inaczej niż w przypadku trądzikowej. Cel to złuszczenia naskórka, usunięcie zalegających w zakamarkach zmarszczek drobinek i nieczystości, a także odetkanie porów. Wystarczy kąpiel parowa, a następnie nałożenie maski oczyszczającej lub detoksykującej, a zanieczyszczenia zostaną usunięte z porów skóry.

Wśród pielęgnacyjnych błędów Polek tkwi założenie, że lepiej wykonać silny peeling u kosmetyczki lub gruboziarniste złuszczanie drogeryjnym kosmetykiem niż subtelne, acz skuteczne działanie peelingów enzymatycznych. Dojrzała cera znacznie lepiej znosi systematyczne i delikatniejsze złuszczanie niż brutalne tarcie drapiącymi drobinkami. Dobry peeling usuwa naskórek, ale nigdy nie pozostawia szpecących skórek, które odstają i utrudniają nałożenie makijażu.

Masz zmarszczki? Spłyć je!

Czysta skóra to pole do działania dla kremu, ale też kosmetyków określanych jako pielęgnacja ukierunkowana i specjalistyczna. Często stosuje się je pod okiem specjalisty, w gabinecie kosmetycznym, ale składniki intensywnie odmładzające są też dostępne w kosmetykach, które możesz zamówić do domu i zastąpić nimi zabiegi rewitalizacyjne u kosmetyczki. Serum, eliksir i koncentrat kosmetyczny to kosmetyki, które wydobywają ze skóry jej naturalne piękno.