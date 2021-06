Czas ruszać w podróż. Przegląd najlepszych okazji na walizki

Trwała walizka to gwarancja tego, że nasze rzeczy osobiste, nawet te bardzo wrażliwe na wstrząsy, przetrwają podróż. Jeśli jedziemy pociągiem lub samochodem, to nie musimy się zbytnio martwić o to, że nasz bagaż przeturla się kilka razy lub przygniotą go inne bagaże. Inaczej jest w przypadku podroży samolotem, gdzie nie mamy wpływu na to, co się będzie działo z walizką.