Czas się dla niej zatrzymał. Anna Jurksztowicz zachwyciła w teatrze

Wokalistka wiernie wspiera swojego syna, dlatego nie mogła jej zabraknąć w tym ważnym dniu. Na tę okazję wybrała wzorzystą maxi, sięgającą niemal do ziemi. Sukienka przyciągała spojrzenia za sprawą drobnego wzoru. Panterka od zawsze budziła kontrowersje. Kiedyś uchodziła za symbol kiczu i złego gustu. To trudny wzór do noszenia, ale zdaje się, że Anna Jurksztowicz go obroniła. Do długiej sukienki dobrała czarne czółenka ze złotym noskiem, które pięknie korespondowały ze wzorem. Uzupełnieniem stylizacji była subtelna biżuteria. Artystka wyglądała rewelacyjnie.