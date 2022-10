Jesienna łąka Anny Jurksztowicz. Ta kreacja przyciągała spojrzenia

Anna Jurksztowicz udowodniła tym samym, że kwieciste sukienki nie są zarezerwowane tylko dla sezonu letniego. Wystarczy wybrać trochę grubszy materiał, bardziej zabudowany fason i inną gamę kolorystyczną, by kreacja idealnie pasowała do jesiennej aury. Wokalistka założyła do tego zamszowe kozaki w jasnobrązowym odcieniu oraz małą torebkę na łańcuszku.