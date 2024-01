Czas uprzątnąć balkon po zimie. Wystarczy to, co mamy we własnej kuchni

Przygotowania do nadchodzącej wiosny uważamy za rozpoczęte. W końcu pogoda za oknem tylko utwierdza nas w przekonaniu, że już wkrótce wszystko znów zacznie budzić się do życia. Zanim jednak będziemy mogli w pełni zrelaksować się na swoim balkonie, trzeba wcześniej uprzątnąć go po zimie. Jak to zrobić? Mamy na to doskonały sposób.