"Czeka, aż umrę". Chora na raka aktorka pozwała męża

Portal People dotarł do dokumentów, z których wynika, że Shannen Doherty nie otrzymała pełnej informacji na temat zarobków męża, Kurta Iswarienki. Aktorka twierdzi, że ten specjalnie "przeciąga" proces.

Prawnik męża gwiazdy "Beverly Hills, 90210" zaprzecza tym informacjom, podając jako przykład ugodę zaproponowaną aktorce w październiku 2023 roku. Doherty zwraca jednak uwagę, że warunki były niewystarczające. Dodała również, że to ona, w kwietniu 2023 roku, po 11 latach małżeństwa wniosła o rozwód.

Aktorka oskarża Iswarienko o prowadzenie ekstrawaganckiego stylu życia, gdy ona sama nie ma dostępu do funduszy, samolotu oraz wakacyjnego domu, który para wspólnie kupiła w Teksasie.

Według udokumentowanych obliczeń średni roczny dochód Iswarienki w ciągu ostatnich 3 lat wyniósł blisko 673 tys. dolarów . To co najmniej 56 tys. dolarów miesięcznie, z czego, jak twierdzą prawnicy Doherty, powinny zostać pokryte alimenty.

Te same obliczenia w przypadku Doherty wykazały, że średnia roczna wynosi 259 tys. dolarów, co obejmuje jej pracę w latach 2021 i 2022, wtedy też miała ubezpieczenie zdrowotne. Aktorka stwierdziła, że w tym roku zarobiła nieco ponad 25 tys. dolarów, co zdaniem jej prawników oznacza znaczny spadek dochodów.