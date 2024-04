Jest w fazie terminalnej. Pokazała się z rodziną

Po pierwszym sukcesie i remisji, w 2019 roku u aktorki ponownie wykryto raka, a ona sama poinformowała o przerzutach do kości i mózgu. Na początku ubiegłego roku przeszła operację mózgu, o której szczegółowo opowiedziała w jednym z odcinków swojego podcastu "Let’s Be Clear with Shannen Doherty".