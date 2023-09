Czerwień idzie w odstawkę. Nowy manicure na jesień już jest hitem

Łatwo się w nim zakochać. Jego łagodny odcień koi oczy po upalnym lecie. Najmodniejszy manicure na jesień jest równie nostalgiczny, jak pogoda za oknem. Co więcej, sama jego nazwa "chai latte" w wyobrażeniu unosi piękny aromat rozbielonej kawy. To nowa propozycja manicurzysty Jennifer Lopez, Toma Bachika, który postanowił zaproponować artystce nowy wariant koloru nude. Chłodny, aksamitny i subtelny, świetnie sprawdzi się w jesiennych okolicznościach. Czerwone paznokcie odchodzą do lamusa?