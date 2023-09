Czerwone paznokcie odchodzą do lamusa. Ukraiński manicure to hit

Gorące dni w końcu muszą ustąpić jesiennej aurze, a to oznacza, że na paznokciach coraz rzadziej będziemy widywać neonowe kolory. Jeśli nie jesteś fanką pstrokatych wzorów, a french już ci się znudził, być może nowy trend jest właśnie dla ciebie. Ukraiński manicure jest minimalistyczny i bardzo stylowy. Będzie pasował do wielu stylizacji i już pokochały go setki it-girls z europejskich miast. Na czym polega?