"Garniturowe" paznokcie to hit jesieni. Zwykły french odchodzi do lamusa?

Jak zrobić manicure "tuxedo"?

Aby stworzyć tę stylizację paznokci, zacznij od nałożenia bezbarwnej bazy. Następnie na płytkę paznokcia nanieś czarny lakier. Możesz rozprowadzić go aż do samego końca, ale nie jest to obowiązkowe. Kolejnym krokiem jest podkreślenie końcówek paznokci za pomocą białego lakieru. Aby uzyskać równą i wyrazistą granicę między kolorami, warto użyć cienkiego pędzelka — by wyznaczyć półokrągłą, białą linię. Następnie wypełnij tę część lakierem.