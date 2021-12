Czesław Mozil przyjął trzecią dawkę szczepionki. W komentarzu wbił szpilę Edycie Górniak

Czesław Mozil opublikował na Facebooku zdjęcie, na którym widać, jak przyjmuje trzecią dawkę szczepionki przeciwko koronawirusowi. Opatrzył je wymownym podpisem: "Trzecia dawka, dlaczego? Bo myślę o Tobie sąsiedzie. Wiem, że byś dla mnie też to zrobił". To wystarczyło, by rozgorzała dyskusja.