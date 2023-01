Działa jak botoks na włosy. Ten składnik na pewno masz w swojej kuchni

Zdrowe, odżywione, a dzięki temu gładkie i lśniące włosy to marzenie wielu kobiet. Raz po raz testujemy kolejne produkty kosmetyczne, chcąc wypracować idealną rutynę, dzięki której osiągniemy taki efekt. Jednak to nie zawsze się sprawdza. Wtedy rozwiązaniem jest zapisanie się na profesjonalny zabieg do salonu fryzjerskiego. Jednym z nich jest botoks na włosy, który ma za zadanie zregenerować zniszczoną strukturę kosmyków. Używa się do tego preparatów, których głównymi składnikami są kolagen oraz kwas hialuronowy.