Tak przyciągasz je do domu. Błąd jest nagminny

Pająki w Polsce są bardzo różnorodne. Mamy ok. 820 gatunków. Większość z nich, takich jak kątnik domowy czy nasocznik trzęś, szuka schronienia w naszych domach. Z końcem lata i nadejściem jesieni, pająki często wybierają sobie miejsce do przezimowania.

Jak pająki wchodzą do domów? Chociaż nie są przyciągane przez światło, wiele owadów, które są ich pożywieniem, reaguje na oświetlenie domu.

Mięta, trawa cytrynowa czy eukaliptus to rośliny, których intensywny zapach jest dla pająków odstręczający. Warto ustawić je w doniczkach na parapetach. Dodatkowo montaż moskitier w oknach zapobiegnie dostawaniu się pająków oraz innych owadów do wnętrza.

