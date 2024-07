Zawsze powinny otwierać się w tę stronę. Ważniejsze niż myślisz

Ok, rozumiem

Możesz zapisać ten artykuł na później. Znajdziesz go potem na swoim koncie użytkownika

W którą stronę powinny otwierać się drzwi do łazienki?

Drzwi to jeden z tych elementów wyposażenia mieszkania, które mają być ładne i funkcjonalne. Nie każdy przykłada jednak wagę do tego, w którą stronę się otwierają. Okazuje się, że ten niepozorny szczegół może uratować nam życie.

Własne mieszkanie to marzenie wielu osób. Kiedy w końcu otrzymujemy klucze do swojego lokum, chcemy urządzić je tak, jak nam się podoba. Choć większość z nas przywiązuje uwagę do szczegółów, mało kto zastanawia się nad tym, w którą stronę powinny otwierać się drzwi.

W którą stronę powinny otwierać się drzwi? To ważniejsze niż myślisz

Ściany, podłogi, tapety, meble, zasłony i dodatki — lista rzeczy potrzebnych przy urządzaniu mieszkania zdaje się nie mieć końca. Jednym z istotnych elementów urządzania wnętrza są drzwi.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zwracamy uwagę na ich formę, kolor czy sposób wykonania, nie zastanawiając się, w którą stronę powinny się otwierać. Ten aspekt jest ważniejszy, niż mogłoby się wydawać. Dotyczy to w szczególności łazienki, gdzie jest bardzo ciepło i wilgotno. A w takich warunkach nietrudno o omdlenie.

Z tego powodu drzwi do łazienki powinny otwierać się wyłącznie na zewnątrz. Jeżeli otwierałyby się do wewnątrz, leżące ciało utrudniałoby dostęp do pomieszczenia. Ten patent warto zastosować także w pokojach dzieci, bowiem maluchy nierzadko zamykają się w nich "dla zabawy". Dzięki temu z łatwością je otworzymy, nawet gdyby doszło do zatrzaśnięcia.

Co zrobić, jeśli drzwi zamykają się do wewnątrz? Najrozsądniejszym wyborem jest wymiana skrzydła na nowe. Tym razem jednak zadbaj o to, aby zawiasy znajdowały się na zewnątrz.

Jak dobrać drzwi do mieszkania?

W sklepach znajdziemy dziesiątki różnych modeli w wielu wzorach i kolorach. Pozostaje pytanie, jak dobrać drzwi do aranżacji wnętrza? Jeśli zależy ci na harmonijnym wystroju, wybierz drzwi, które są zbliżone fakturą i kolorem do podłogi, a nie do ścian. W końcu ściany zawsze można przemalować. Wymiana podłogi jest znacznie droższa.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!