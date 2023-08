Nie zostawiaj na noc otwartych drzwi do sypialni. Powód jest prosty

Dodatkowy argument "za"

Zamknięte drzwi do sypialni mogą okazać się ratunkiem w sytuacji, gdy złodzieje dostaną się do naszego domu. W pierwszej chwili nie będziemy mieć bezpośredniego kontaktu z intruzem, co zwiększa nasze bezpieczeństwo i daje nam więcej czasu na reakcję, w tym zaalarmowanie policji.