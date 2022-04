Członkini Pussy Riot trafiła na listę poszukiwanych. Rosyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych nie odpuszcza

Członkini Pussy Riot z wyrokiem pozbawienia wolności

Moskiewska Federalna Służba Więzienna podaje, że Maria Alochina wyjeżdżała poza granicę stolicy Rosji, nie wracała do domu o ustalonych godzinach oraz sporządzono wobec niej cztery protokoły za wykroczenia administracyjne. To wszystko doprowadziło do wszczęcia kolejnego postępowania, w wyniku którego w zeszłym tygodniu Sąd Presnieński w Moskwie wymierzył Marii Alochinie karę pozbawienia wolności. Kobieta nie stawiła się na rozprawie.